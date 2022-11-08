Уголовное дело передали в суд Фото из архива КП

На Кубани осудят 17-летнего подростка, обвиняемого в экстремизме. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, ранее жителю станицы Калужской Северского района предъявили обвинение сразу по нескольким уголовным статьям.

- По данным следствия, в июле 2021 года несовершеннолетний, придерживающийся правоэкстремистских идей, вступил в экстремистское сообщество украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

С июля 2021 по февраль 2022 года подросток по указанию организаторов руководил несколькими группами в одном из мессенджеров. Он публиковал экстремистские материалы с призывами к преступлениям и привлекал новых участников.

Обвиняемый также купил ножи, средства маскировки и обсуждал с сообщниками возможное убийство бездомных. Позже он похитил у жителя Горячеключевского района охотничье ружье, патроны и бездымный порох.

Подростка задержали в марте 2022 года сотрудники краевого УФСБ. Он попытался скрыться, а во время задержания угрожал полицейским. На время следствия подростка арестовали.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.