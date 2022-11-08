Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 9:52

Жителя Адыгеи задержали за выбитую дверь в спальню своей возлюбленной

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
Местная жительница подала заявление на своего сожителя

Местная жительница подала заявление на своего сожителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Адыгеи задержали за выбитую дверь в спальню своей возлюбленной. Местная жительница подала заявление на своего сожителя.

- В ходе ссоры ее сожитель нанес несколько ударов по двери в спальную комнату, чем нанес хозяйке ущерб более чем на 8 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Теперь в отношении подозреваемого, 43-летнего мужчины, дознанием полиции возбуждено уголовное дело.

Данный случай не первый за последнее время в республике. Так, пьяному жителю Майкопа не понравилось, как стоит автомобиль его соседа. Не сумев договориться, он стал бить по капоту. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей.