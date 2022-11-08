Имя нового мэра Краснодара назовут 9 ноября

Имя нового мэра Краснодара назовут 9 ноября. Главу краевого центра выберут тайным голосованием на заседании городской думы.

На сайте администрации опубликована повестка 47-го внеочередного заседания городской думы седьмого созыва. Первым пунктом обозначен вопрос об избрании главы муниципального образования город Краснодар.

Напомним, всего заявку на участие в конкурсе на должность главы Краснодара с 15 сентября по 14 октября подали 14 человек. 8 ноября конкурсная комиссия проводит отбор кандидатов путем индивидуальных собеседований.

- Глава избирается городской думой из не менее двух кандидатур, предложенных конкурсной комиссией по результатам конкурса, - отметили в пресс-службе городской администрации краевого центра.