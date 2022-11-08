Сочи выделили 2 млрд рублей на развитие социальных объектов

Выделенные средства будут направлены исключительно на решение социально значимых задач Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи из регионального бюджета выделят 2 млрд рублей на развитие социально-значимых объектов. Решение приняли на сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

– Выделенные средства будут направлены исключительно на решение социально значимых задач, – заявила заместитель мэра Сочи Светлана Калинина.

В этом году администрация планирует построит офис врача общей практики на улице Джапаридзе. Будет продолжаться строительство школы и детсада в микрорайоне Северная Бытха. А в 2023 году мэрия начнет проектировать новую школу на улице Тимирязева и учебный корпус лицея №23 на улице Пирогова.