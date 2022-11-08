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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:11

Сочи выделили 2 млрд рублей на развитие социальных объектов

Решение приняли на сессии Законодательного собрания Краснодарского края
Ангелина НАЗАРЧУК
Выделенные средства будут направлены исключительно на решение социально значимых задач

Выделенные средства будут направлены исключительно на решение социально значимых задач

Фото: Иван ВИСЛОВ

Сочи из регионального бюджета выделят 2 млрд рублей на развитие социально-значимых объектов. Решение приняли на сессии Законодательного собрания Краснодарского края.

– Выделенные средства будут направлены исключительно на решение социально значимых задач, – заявила заместитель мэра Сочи Светлана Калинина.

В этом году администрация планирует построит офис врача общей практики на улице Джапаридзе. Будет продолжаться строительство школы и детсада в микрорайоне Северная Бытха. А в 2023 году мэрия начнет проектировать новую школу на улице Тимирязева и учебный корпус лицея №23 на улице Пирогова.