Добровольцами СВО через «Госуслуги» записались более 3,7 тысячи жителей Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Добровольцами СВО через «Госуслуги» записались более 3,7 тысячи жителей Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что военкоматом уже обработано свыше 3,6 тысячи заявлений.

Напомним, подать заявку на добровольное участие в спецоперации через «Госуслуги» можно с октября. Для этого нужно открыть сервис «Стать добровольцем» по клику на баннере на главной странице или перейти с помощью цифрового помощника Робота Макса.

Заявитель изучает критерии отбора, после чего заполняет анкету. Часть данных загрузится автоматически из личного кабинета пользователя.

После заполнения анкеты необходимо выбрать ближайший военкомат и отправить заявку. Ответ поступит в личный кабинет – в сообщении укажут дату и время посещения военкомата.

Если же заявитель передумает, то военкомат можно не посещать. При подаче заявки не возникает никаких юридических обязательств.