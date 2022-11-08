Добровольцами СВО через «Госуслуги» записались более 3,7 тысячи жителей Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru
Добровольцами СВО через «Госуслуги» записались более 3,7 тысячи жителей Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Отмечается, что военкоматом уже обработано свыше 3,6 тысячи заявлений.
Напомним, подать заявку на добровольное участие в спецоперации через «Госуслуги» можно с октября. Для этого нужно открыть сервис «Стать добровольцем» по клику на баннере на главной странице или перейти с помощью цифрового помощника Робота Макса.
Заявитель изучает критерии отбора, после чего заполняет анкету. Часть данных загрузится автоматически из личного кабинета пользователя.
После заполнения анкеты необходимо выбрать ближайший военкомат и отправить заявку. Ответ поступит в личный кабинет – в сообщении укажут дату и время посещения военкомата.
Если же заявитель передумает, то военкомат можно не посещать. При подаче заявки не возникает никаких юридических обязательств.