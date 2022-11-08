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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:14

Жительница Краснодара во время прогулки со знакомым украла с его карты 80 тысяч рублей

Девушка успела списать деньги со счета, когда приятель давал ей на время телефон
Светлана ОВДЕЙ
Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительница Краснодара во время прогулки со знакомым украла с его карты 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в парке на улице Красных Партизан. Мужчина вышел на прогулку со своей знакомой. Но позже он заметил, что с расчетного счета исчезла крупная сумма, и пошел в полицию.

Рассказывая о пропаже денег, мужчина вспомнил, что во время прогулки давал на несколько минут свой телефон знакомой. Как оказалось, она успела зайти в мобильное приложение и перевести со счета 80 тысяч рублей. 28-летняя девушка при задержании во всем призналась.

- В отношении подозреваемой следователем расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.