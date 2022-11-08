Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительница Краснодара во время прогулки со знакомым украла с его карты 80 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в парке на улице Красных Партизан. Мужчина вышел на прогулку со своей знакомой. Но позже он заметил, что с расчетного счета исчезла крупная сумма, и пошел в полицию.

Рассказывая о пропаже денег, мужчина вспомнил, что во время прогулки давал на несколько минут свой телефон знакомой. Как оказалось, она успела зайти в мобильное приложение и перевести со счета 80 тысяч рублей. 28-летняя девушка при задержании во всем призналась.

- В отношении подозреваемой следователем расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.