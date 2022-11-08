Сбер и Майкопский государственный технологический университет договорились о сотрудничестве

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Заместитель управляющего Адыгейским отделением Сбербанка Асхад Дышеков и ректор МГТУ Саида Куижева заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ – это новый уровень взаимодействия. Соглашение будет способствовать повышению качества подготовки специалистов и дальнейшему трудоустройству выпускников университета.

Теперь в Майкопском государственном технологическом университете многие образовательные, научные и просветительские проекты будут реализовываться при поддержке Сбера.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбер развивает сотрудничество с учебными заведениями Краснодарского края и Республики Адыгея. Например, кубанские студенты с удовольствием принимают участие в образовательных проектах, которые формируют кадровый резерв банка. Ежегодно свыше 200 выпускников ВУЗов Краснодарского края и Адыгеи устраиваются на работу в Сбер. Уверена, что многие студенты Майкопского государственного технологического университета в будущем станут членами нашей большой и дружной семьи».

Саида Куижева, ректор Майкопского государственного технологического университета:

«Мы уделяем большое внимание созданию новых возможностей для повышения уровня подготовки наших учащихся. Мероприятия, повышающие их финансовую грамотность – это первый шаг студентов к благополучию и успеху в будущем. Образовательные программы Сбера внесут существенный вклад в формирование карьерных траекторий выпускников Майкопского государственного технологического университета».