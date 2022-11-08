Возобновить подачу электричества планируют до 16:30 часов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Майкопе жители 4 улиц остались без света. Возобновить подачу электричества планируют до 16:30.

- В настоящее время энергетики проводят работы по реконструкции линии электропередачи 0,4кВ с заменой опор по ул. Майкопской, - сообщили в пресс-службе городской ТЭЦ.

Без электричества остались несколько улиц: Пролетарская, нечетная сторона (между 8 Марта и Ленина), Пролетарская, четная сторона (от 8 Марта до Победы), Лермонтова (от Пролетарской до Победы), Победы (от Пролетарской до Пионерской).