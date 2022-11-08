В Краснодаре Дворец водных видов спорта продолжает набор детских групп Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре Дворец водных видов спорта продолжает набор детских групп. Занятия по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло будут проводить бесплатно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На занятия по плаванию приглашают девочек с 6 лет и мальчиков с 7 лет, по прыжкам в воду – с 7, по синхронному плаванию – с 6, по водному поло – с 7, по триатлону – с 8. Распределение групп и количества занятий проведут в зависимости от года рождения ребенка.

К заявлению необходимо приложить копии свидетельства о рождении ребенка, паспорта одного родителя (законного представителя) с отметкой о регистрации по месту жительства, регистрации либо справки с места образовательного учреждения будущего воспитанника, оригинал справки о медобследовании № 1144Н.

Также потребуется оригинал медицинского заключения с правом посещения бассейна с датами сданных анализов и их результатов, одна фотография 3х4. Иностранным гражданам необходимо предоставить разрешение на временное проживание, вид на жительство, визу, миграционную карту либо иной документ, подтверждающий право пребывания в России.

Документы принимают в Центре олимпийской подготовки по плаванию в Краснодаре на улице Железнодорожной, 49, кабинет № 142. Тренировки будут проходить на улице Пригородной, 24.