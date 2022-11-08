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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:28

Сотрудники ДПС нашли наркотики в машине у 31-летнего жителя Майкопа

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГОДОВНИКОВА
Общий вес находки составил более 1 грамма

Общий вес находки составил более 1 грамма

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе сотрудники ДПС нашли наркотики в в машине у 31-летнего местного жителя. Общий вес находки составил более 1 грамма.

- Накануне в ходе проведения розыскных мероприятий оперативники совместно с представителями дорожно-патрульной службы остановили в Майкопе иномарку, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - В ходе досмотра полицейские обнаружили у мужчины порошкообразное вещество неизвестного происхождения.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», найденное вещество направили экспертам-криминалистам. Исследование показало, что находкой является мефедрон. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.