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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:29

В Краснодаре выбрали кандидатов на должность мэра

За должность главы краевого центра поборются пять человек
Светлана ОВДЕЙ
Имя нового мэра Краснодара назовут уже 9 ноября Фото: krd.ru

Имя нового мэра Краснодара назовут уже 9 ноября Фото: krd.ru

В Краснодаре определили кандидатов на должность мэра. Из всех 14 подавших документы конкурсная комиссия выбрала пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Наибольшие баллы за индивидуальное собеседование и предоставленные документы получили председатель межрегиональной общественной организации по защите прав граждан «Правовое государство» Ахмед Бесленей, вице-губернатор Краснодарского края Евгений Наумов, временно неработающий Николай Павелко. На должность мэра Краснодара также претендуют депутат городской думы Павел Попов и директор строительной компании Геннадий Потапов.

Напомним, имя нового мэра краевого центра назовут уже 9 ноября. Главу города выберут тайным голосованием на 47-м внеочередном заседании городской думы седьмого созыва.