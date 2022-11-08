В Краснодаре ищут подрядчика для ремонта улицы Домбайской Фото из архива КП

В Краснодаре ищут подрядчика для ремонта улицы Домбайской. Подать заявку можно до 15 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Электронный аукцион проведут уже 17 ноября. Документацию для конкурса разместили в единой информационной системе zakupki.gov.ru.

Специалисты обновят участок улицы Домбайской от улицы 1 Мая до улицы им. Героев-Разведчиков. Во время работ здесь заасфальтируют больше 1,1 километра дороги, обустроят разворотное кольцо общественного транспорта, тротуары, уличное освещение, ливневку, диспетчерский пункт и конечную остановку, а также переустроят инженерные сети.

- Сейчас этот участок улицы Домбайской практически на всем протяжении гравийный. После реконструкции здесь будет асфальтобетонная проезжая часть, тротуары. На Домбайской и еще шести объектах планируем начать работы до конца года, - отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Заключить контракт на проведение работ планируют уже в конце ноября, а полностью отремонтировать участок – в 2023 году.