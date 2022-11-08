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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:04

Баскетболисты Майкопа вышли в полуфинал первенства России

Адыгейские спортсмены заняли 2-е место
Валерия ГОДОВНИКОВА
Рбята заняли 2 место в турнирной таблице среди юниоров до 17 лет. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Рбята заняли 2 место в турнирной таблице среди юниоров до 17 лет. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Баскетболисты Майкопа вышли в полуфинал первенства России. Ребята заняли 2-е место в турнирной таблице среди юниоров в возрасте до 17 лет.

- В Волгограде состоялось Первенство ЮФО и СКФО по баскетболу. Майкоп и Республику Адыгея на соревнованиях представили спортсмены СШОР № 2 им. В. С. Максимова, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что сборная из Республики Адыгея завоевала 6 медалей на чемпионате «Абилимпикс». Соревнования проходили по 40 компетенциям.