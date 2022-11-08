ГК «Ардон» получила льготное оборотное финансирование

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Ростовское отделение Сбербанка предоставило ГК «Ардон» оборотное финансирование в рамках обновленной программы стимулирования кредитования «Корпорации МСП».

ГК «Ардон» занимается выращиванием зерновых культур и входит в ТОП-10 латифундистов по объему земельного банка в Ростовской области. Растениеводство является основной отраслью сельского хозяйство региона. В этом году область установила рекорд, собрав 14,7 млн ранних зерновых.

Фото: Глеб Садов

Руслан Салимов, управляющий Ростовским отделением Сбербанка:

«Инвестиционное финансирование от «Корпорации МСП» заработало еще весной, а недавно стало доступно также оборотное кредитование. ГК «Ардон» первая в Сбере воспользовалась новой программой. Сейчас малый и средний бизнес особенно нуждается в дополнительной поддержке. Если аграрию не хватает возможностей льготной программы МСХ или есть затраты, которые не соответствуют целевому кредитованию, то можно воспользоваться «ПСК Оборотная» и дополнительно снизить процентирую ставку. В 2022 году государство запустило ряд антикризисных инструментов для бизнеса. Задача Сбера сделать их максимально доступными для предпринимателей Ростовской области».

По данной программе «Корпорации МСП» представители малого и среднего бизнеса могут получить кредиты по сниженным ставкам на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование. Сумма кредитных линий для компаний может составлять от 3 миллионов до 2 миллиардов рублей. Сроком на 3 года для оборотного кредитования и до 10 лет для инвестиционного финансирования.