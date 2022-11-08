Осторожно! Новые схемы телефонных аферистов

Телефонное мошенничество с банковскими картами и счетами, к сожалению, набирает обороты. Чтобы не стать жертвой фальшивого «сотрудника банка» и сохранить свои деньги, достаточно не терять бдительности, знать несколько простых правил и распространенных схем.

Внимание! Настоящий представитель банка никогда не будет звонить клиенту через мессенджер. Только по номеру телефона. Не попросит установить некую программу неизвестного происхождения. Не запросит пароли, смс-коды, персональные данные карты. Столкнувшись именно с таким обращением, лучше всего резко прервать разговор и положить трубку.

Опасный телефонный звонок может быть самого неожиданного содержания. Например.

Вам нужно срочно оформить страховку! «Сотрудник банка» сообщает о юризменениях и просит прислать PDF с данными клиента, а затем перевести деньги за страховую услугу.

Скачайте антивирус! Обычно звонок поступает через один из мессенджеров, причем с указанием телефонного номера банка. Выманиваются персональные данные карты или просят скачать специальную защитную программу. Через которую и открывается доступ к финансам.

Приглашаем на работу! Звонит «потенциальный работодатель» и предлагает заработок в интернете. Новому «сотруднику» нужно только сообщить персональные данные карты (CVV, код, срок действия, номер). Далее карту привязывают к микрозаймовым организациям.

Здравия желаю! Некий «сотрудник правоохранительных органов» сообщает по телефону, что заведено некое дело, по заявлению банка. Цель: выведать персональную информацию об открытых счетах, последних операциях и так далее. Позднее данные используются в дальнейших телефонных разговорах мошенников, представляющихся «сотрудниками банка».

Запомните сами и проинформируйте родных и близких.