Новый корпус относится к школе №23 Фото: t.me/minkovaanna23

Корпус начальных классов на 400 мест открыли в Новокубанске. Школьники уже сели за парты в новых классах. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем telegram-канале.

Новый корпус относится к школе №23. Отмечается, что теперь он позволяет ребятам учиться в одну смену. Для учащихся в классах установили ортопедические парты, учебное оборудование, подготовили большой спортивный и малый тренажерный залы, кабинет робототехники, пищеблок и столовую на 215 мест.

В новом корпусе организовали и планетарий, в котором будут проводить уроки астрономии.

- На территории школы также возвели новую котельную, которая отапливает оба корпуса, расположили спортивные и игровые площадки, - отметила замглавы региона.

Напомним, в настоящее время в Краснодарском крае строят 36 школ. В 2022 году ученики сели за парты в 11 новых учреждениях. А еще пять школ планируют открыть до конца года. Это учреждения в Анапе, Динском, Кущевском районах и два в Новороссийске.