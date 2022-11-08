Перечень улиц, которые временно останутся без воды Фото: пресс-служба водоканала Сочи

Три района Сочи временно останутся без воды из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

- Инженерные службы водоканала выявили серьезные повреждения на магистральной сети диаметром 800 мм, расположенной на улице Орбитовской в Адлере. Без оперативного вмешательства на коммуникациях может произойти крупная авария, способная оставить без жизненно важного ресурса на неопределенный срок обширные территории Адлерского и Хостинского районов, а также части центра Сочи, - сообщили в пресс-службе водоканала Сочи.

Насосы, снабжающие водой, остановят в 22:00 8 ноября. Без ресурса останутся жители некоторых улиц Адлерского, Центрального, Хостинского районов, Кудепсты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана и села Раздольного. Запустить работу насосов планируют уже в 02:00 9 ноября.

- Окончательно стабилизировать давление в системе, учитывая сложный горный рельеф местности и активный водоразбор населением, удастся к концу 9 ноября, - добавили в пресс-службе городского водоканала. - С целью обеспечения горожан питьевой водой будет организовано курсирование автоцистерн, места дислокации которых будут меняться в зависимости от заявок.

Оставить их можно по телефону 8 (862) 444-05-05.