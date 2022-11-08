Туристические объекты Сочи готовятся к зимнему курортному сезону

Территория будет работать зимой для туристов и местных жителей. Фото: администрация Сочи

Туристические объекты нацпарка Сочи готовятся к зимнему курортному сезону. Территория будет работать зимой для туристов и местных жителей.

– Налажена эффективная работа всех городских структур с Сочинским национальным парком – каждой в своем направлении, - заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

В нацпарке будут открыты такие туристические объекты, как природно-исторический комплекс горы Ахун, парк «Дендрарий», экологический маршрут «Волконское ущелье», природный комплекс «33 водопада».