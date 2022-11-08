Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

Жителю Кубани дали семь лет тюрьмы за убийство приятеля стулом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Трагедия произошла в июне 2022 года. Тогда 42-летний житель выпивал со своим знакомым. В какой-то момент приятели начали ссориться, после чего мужчина напал на своего собутыльника.

- Он умышленно нанес в жизненно важные органы потерпевшему не менее 15 ударов кулаками в голову, лицо и тело, а также удар деревянным стулом в голову, причинив повреждения, несовместимые с жизнью, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему семь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

- Приговор не вступил в законную силу, - добавили в пресс-службе краевого надзорного органа.