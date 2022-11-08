В Сочи 19-летний парень за рулем мопеда врезался в Mitsubishi

Водитель Honda Dio допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi L200. Фото: https://t.me/gibddsochi

В Сочи на улице Ульянова рядом с домом 25/1 произошло ДТП. 19-летний водитель управлял мопедом Honda Dio. При выезде на перекресток с второстепенной дороги парень не предоставил преимущество в движении.

- Водитель Honda Dio допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi L200, который двигался по главной дороге, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в результате ДТП 16-летнему пассажиру мопеда потребовалась медицинская помощь.