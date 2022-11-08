В Анапе обнаружили около десяти нарушений при строительстве ЖК на месте бывшего винзавода Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Анапе обнаружили около десяти нарушений при строительстве ЖК на месте бывшего винзавода. Сотрудники регионального департамента архитектуры выявили их при плановой проверке. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Застройщик запланировал возвести на участке десять домов на 1839 квартир и по 20 этажей каждый. При этом в плане не учтено строительство рядом с ЖК школ, детсадов и других соцобъектов. Участок находится на въезде в город, где часто возникают пробки. Новый жилой комплекс может ухудшить ситуацию и вызвать более серьезные дорожные заторы.

- В настоящее время работа над Генпланом курорта и правилами землепользования и застройки завершена. В нем территория данного участка предусматривает многофункциональную общественно-деловую зону, а не жилую застройку, - отметил руководитель департамента Илья Поздняков.

В проекте также занижен показатель количества жильцов, в четыре раза ниже указаны размеры спортплощадок, нет минимального расстояния от площадок общего пользования до окон квартир.

Уточняется, что администрация Анапы уже обратилась в Верховный суд РФ.