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НовостиОбщество8 ноября 2022 15:58

Прокурор Краснодарского края потребовал взыскать 1,5 млн рублей со счетов умерших пациентов психбольницы

Деньги находятся на лицевых счетах учреждения
Мария ЧАЛАЯ
Со счетов умерших пациентов психбольницы спишут деньги в пользу государства

Со счетов умерших пациентов психбольницы спишут деньги в пользу государства

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокурор Краснодарского края потребовал взыскать 1,5 миллионов рублей со счетов умерших пациентов психбольницы. Октябрьский районный суд рассмотрел исковое заявление взыскании денег, предъявленное в интересах Российской Федерации.

- В Медведовском психоневрологическом интернате длительное время и до своей смерти проживали люди. На их счетах остались деньги, которые в большинстве случаев лежат там уже больше пяти лет, подвергаясь инфляции и обесцениванию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения прокуратурой края взято на особый контроль.