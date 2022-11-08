Прокурор Краснодарского края потребовал взыскать 1,5 млн рублей со счетов умерших пациентов психбольницы

Со счетов умерших пациентов психбольницы спишут деньги в пользу государства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокурор Краснодарского края потребовал взыскать 1,5 миллионов рублей со счетов умерших пациентов психбольницы. Октябрьский районный суд рассмотрел исковое заявление взыскании денег, предъявленное в интересах Российской Федерации.

- В Медведовском психоневрологическом интернате длительное время и до своей смерти проживали люди. На их счетах остались деньги, которые в большинстве случаев лежат там уже больше пяти лет, подвергаясь инфляции и обесцениванию, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что решением суда требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения прокуратурой края взято на особый контроль.