На Кубани с начала года Фонд микрофинансирования выдал почти 900 займов на 2,2 млрд

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани с начала года Фонд микрофинансирования выдал почти 900 займов на 2,2 миллиарда. Льготные займы являются самой востребованной мерой поддержки.

- Предприниматели учатся работать в условиях санкций. Наша основная задача помочь предприятиям сохранить рабочие места. Также адаптироваться к изменениям и найти возможности для роста. Для этого мы выстроили систему мер поддержки, - сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что Фонд микрофинансирования с начала 2022 года выдал почти 900 займов по ставкам от 0,1% до 6,5% годовых. Благодаря поручительствам Фонда развития бизнеса малые и средние предприятия привлекли пять миллиардов рублей заемных средств.

Кроме того, системный подход позволил добиться заметных результатов. С начала года количество субъектов МСП в крае выросло на 3,8%. Оно составило 277 тысяч.