«Абрау-Дюрсо» стала победителем в номинации «Винодельня года» по версии экспертного рейтинга

Фото предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

31 октября 2022 года в Москве в рамках Винной ассамблеи были оглашены итоги российского экспертного рейтинга отечественных вин Top100Wines. Победу в новой номинации «Винодельня года» одержала ГК «Абрау-Дюрсо», второй год подряд ее вина признаются лучшими игристыми винами в России.

Титул «Винодельня года» был учрежден в этом году. Для определения победителя в номинации экспертный совет рассматривал два ключевых критерия: количество образцов, которые вышли в финальную дегустацию, и средний балл, полученный в финале. Винодельня стала лидером по обоим параметрам: сразу 12 вин дошли до финального этапа, набрав наивысший средний балл 91,57 из 100.

Приз за развитие энотуристического направления получил Центр туризма компании-победителя в номинации «Винодельня года», став первым в России центром, достижения которого были отмечены GWTO (Всемирной организацией винного туризма).

Фото предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

Рейтинг лучших вин возглавило красное сухое «Семисам Резерв» от частной винодельни «Шумринка». Красное сухое вино «Красностоп Золотовский» 2018 года от «Винодельни Ведерниковъ» получило второе место и было признано лучшим вином из автохтонных сортов.

Лучшим розовым сухим вином было признано «Высокий берег. Цвайгельт Розе» 2021 года от «Кубань-Вино». Лучшим по органолептике в категории «Белое сухое» стало «Декантер. Шардоне» 2017 года компании «Фанагория». А победу в номинации «Rising star» («Восходящая звезда») отдали винодельне «Узунов», отмеченное экспертным советом за свой сортовой Саперави.

Рейтинг Top100Wines составляется уже второй год, представляя широкой аудитории лучшие образцы современного отечественного виноделия. Цель его проведения — повышение интереса к категории вин премиального уровня, а также привлечение внимания к российским винодельням. В дегустационную комиссию вошли винные журналисты, популярные сомелье, а также преподаватели винных школ.

Всего в рейтинге 2022 года приняли участие 68 производителей, предоставив 426 образцов для оценки. Финалисты были выбраны во время итоговой дегустации, которая прошла 27 и 28 сентября, — всего было отобрано 204 вина, которые набрали более 90 баллов.