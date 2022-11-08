В парке «Краснодар» появится новая очередь. Фото: https://t.me/prostoevgeny

В парке «Краснодар» началось строительство новой очереди. Работы ведутся примерно один месяц. В районе улицы Владислава Посадского, на месте бывшей парковки, уже обустраивают пешеходные дорожки.

- Переход между парком и старой парковкой. Видимо начинается активная фаза продолжения строительства парка, - прокомментировал свои снимки фотограф Евгений Таранжин.

Появившаяся новая часть станет логичным продолжением парка. Но на данный момент неизвестно, что же конкретно будет находиться на ее территории.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что фотограф из Краснодара снял еще одну стройку, которую затеял Галицкий.