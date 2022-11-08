В Адыгее мужчина наехал на сотрудника ППС
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава СК России Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о сбитом в Адыгее полицейском. В отношении представителя власти применили насилие.
- Мужчина ехал по улице Герцена в Майкопе. Он совершил наезд на инспекторов патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу в ответ на законные требования предъявить документы, - сообщили в СК России.
Уточняется, что полицейский находился при исполнении своих служебных обязанностей. Он получил телесные повреждения.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что житель Майкопа сбил полицейских и скрылся с места преступления