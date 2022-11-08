В Адыгее мужчина наехал на сотрудника ППС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о сбитом в Адыгее полицейском. В отношении представителя власти применили насилие.

- Мужчина ехал по улице Герцена в Майкопе. Он совершил наезд на инспекторов патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу в ответ на законные требования предъявить документы, - сообщили в СК России.

Уточняется, что полицейский находился при исполнении своих служебных обязанностей. Он получил телесные повреждения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что житель Майкопа сбил полицейских и скрылся с места преступления