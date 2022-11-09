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НовостиОбщество8 ноября 2022 21:20

На Кубани Фонд развития промышленности расширил перечень производств по программе «Пищевик»

Они смогут воспользоваться льготными займами
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани Фонд развития промышленности расширил перечень производств по программе «Пищевик». Теперь производители молочной продукции, специй и кормов для животных смогут воспользоваться льготными займами.

- Восемь предприятий уже подали заявки в региональный ФРП на участие в программе «Пищевик». Общая сумма обращений составила 243 миллионов рублей. Финансирование одобрили семи производителям на общую сумму 184,5 миллионов рублей, - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики края Владимир Мостовой.

Уточняется, что по программе «Пищевик» предприятиям доступны займы от 5 до 50 миллионов рублей. Их выдают на срок до 5 лет под 1,3% годовых.

Кроме того, пониженные ставки предусмотрены для обладателей знака качества «Сделано на Кубани». Также участников национального проекта «Производительность труда» и резидентов промышленных парков региона.