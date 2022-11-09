«Ласточка» начнет курсировать из Майкопа до Имеретинского курорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

Между Майкопом и Сочи с 21 ноября начнет курсировать «Ласточка». Поезда будут ходить из столицы Адыгеи до Имеретинского курорта.

- Поезд №833/834 будет ходить в понедельник, вторник, среду и четверг из Имеретинского курорта. Во вторник, среду, четверг и пятницу он отправится из Майкопа, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

В 07:00 состав будет отправляться из Майкопа. Конечная остановка произойдет в 13:00. В обратный путь «Ласточка» отправится в 16:03. В Майкоп она прибудет в 21:41.

Поезд будет останавливаться на станциях Белореченская, Хыженская, Туапсе, Лазаревская. Также Лоо, Дагомыс, Сочи, Хоста и Адлер.