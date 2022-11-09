Узнали, где будут отключения света в Сочи 9 и 10 ноября 2022 года

В Сочи отключат свет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 9 и 10 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за плановых работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 9 ноября света не будет в селе Галицино на улицах: Батайская, Тернопольская, Зеленая, Тбилисская, СНТ Эдельвейс, Ивановская, Добровольская, Светогорская, Витебская, Рижская; Лесная, Каспийская; Лавровая. Также отключения пройдут в селе Ермоловка на улицах: Демократическая, Кузнечная; СНТ «Победа», Яблочная, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что частично не будет электроэнергии в переулках Овощной, Теневой, на улицах Леселидзе, Джапаридзе, СТ «Лесные поляны», Фундучная, Комсомольская, Грибоедова 13а, Пионерская, Короткая, Серафимовича, Джигитская. Отключения пройдут по улицам Павла Корчагина, Красная, в переулке Ряжский. По адресам: Театральная 4-А/1, Черноморская 2,2/2, Комсомольская 19 и в поселках Отрадное и Солох-аул.

10 ноября свет отключат на улицах: Владимировская; Зеленая, Ивановская, Добровольская; Форелевая; Просвещения; Мостовая, Кузнечная; Николаевская, Псебайская, Тульская. Электроэнергии частично не будет в переулке Овощной и в селе Пластунка по улицам: Джапаридзе, Леселидзе, СНТ «Победа», Комсомольская, Грибоедова 13а; Короткая 2,2а,4а, Театральная 4-А/1; Черноморская 2,2/2; Павла Корчагина 4, Воровского 5, 6; Навагинская 3, 3/2, Парковая 42 СНТ «Победитель». Частично не будет света по улицам Пионерская, Серафимовича, Джигитская, Комсомольская, Красная, Павла Корчагина, Парковая, Островского, Роз, Воровского, Конституции СССР, Московская, Клубничная, Подгорная и в переулке Зеленый.

Кроме того, отключения коснутся села Пластунка на улицах Леселидзе, Джапаридзе; Краснодонская, Пластунская 88, 188; ул. Высокогорная, Виноградная 7; СТ «Здороьве-6», СНТ «Монтажник», Тимирязева, Армянская; Целинная, Горького 75, Виноградная, СНТ «Железнодорожный». Также сел Зубова Щель, Алексеевское, Татьяновка, Марьино, аула Тхагапш, поселков Якорная щель и Волковка.