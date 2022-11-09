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НовостиОбщество9 ноября 2022 4:48

Погода в Адыгее 9 ноября 2022: в республике воздух прогреется до 12 градусов

В Адыгее 9 ноября воздух прогреется до 12 градусов, ночью ожидается +1
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 9 ноября 2022. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Узнали, какой будет погода в Адыгее 9 ноября 2022. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 9 ноября 2022.

В Майкопе 9 ноября днем ожидается ясная и солнечная погода. Максимальная температура воздуха +9 градусов. Ветер северо-восточный, 4 м/с. К вечеру температура опустится до +1 градуса. В городе будет безветренно.

Погода в Лаго-Наки также сохранится преимущественно облачная. В светлое время суток температура воздуха повысится до +12 градусов. Ветер северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +3 градусов. Ветер восточный, 2 м/с.