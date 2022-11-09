Дети из многодетных семей Адыгеи могут путешествовать по региону бесплатно

Ребята могут на 1 день бесплатно отправиться в путешествие по республике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для школьников из многодетных семей из Адыгеи в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» организован тур выходного дня. Ребята могут на 1 день бесплатно отправиться в путешествие по республике.

- Прием заявлений ведется в комплексных центрах соцобслуживания населения во всех муниципалитетах Республики Адыгея. Для получения услуги заявителям выдается сертификат, - рассказали в пресс-службе регионального ЦУР. - До конца 2022 года цифра школьников, воспользовавшихся услугой, должна достигнуть 1316 человек.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», школьники приезжают в гостиницу в Хаджохе. Там подростков ждет насыщенная программа с экскурсиями и мастер-классами. Также для ребят 5-9-го классов предусмотрена вечерняя программа и питание.