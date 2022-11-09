Из Краснодарского края за границу уехали почти 20 тысяч человек

Стало известно, в какие страны уехало больше всего жителей Кубани

С начала года из Краснодарского края за границу уехали почти 19 815 человек. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда Кубань покинули 9607 жителей.

- Большинство жителей региона уехали в страны СНГ – 18 396 человек. Остальные в страны дальнего зарубежья, - говорится в сообщении Краснодарстата.

Чаще всего из Краснодарского края переезжают в Армению, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Абхазию, Грузию и Афганистан.

Из-за рубежа в Краснодарский край прибыло почти столько же, сколько уехало, - 18 352 человек.