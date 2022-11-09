В Краснодаре составили топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий

Рейтинг вакансий Краснодара

Эксперты сервиса по поиску работы провели исследования и выбрали самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Краснодаре.

Самую большую зарплату предлагают начальнику завода по производству жидкого мыла от 100 тысяч рублей. Ценится и вакансия менеджера по В2В продажам оборудования, претенденту готовы платить от 98 тысяч рублей.

На третьем по зарплате месте вакансия супервайзера торговых представителей с оплатой от 90 тысяч рублей. Девелопер федерального уровня ищет маркетолога с опытом работы с цифровыми продуктами за 80 тысяч рублей.

Пятерку самых дорогих вакансий замыкает ведущий инженер-проектировщик. Ему предлагают оплату от 70 тысяч рублей.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что жители Краснодара хотели бы получать по 180 тысяч в месяц. Именно такая зарплата нужна краснодарцам для счастья.