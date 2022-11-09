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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:00

Минздрав Адыгеи объяснил проблему с записью к врачу через контакт-центр

Телефон работает в прежнем режиме
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Горячая линия работает в штатном режиме

Горячая линия работает в штатном режиме

В минздрав Адыгеи пожаловалась местная жительница, женщина рассказала о проблеме с записью к врачу через контакт-центр «122» и переадресацией звонка на линию «122» Краснодарского края. В ведомстве объяснили, с чем может быть связана такая ситуация.

- Контакт-центр «122» в Республике Адыгея работает в штатном режиме. Переадресации могут подлежать номера телефонов операторов сотовой связи Краснодарского края, - пояснили в минздраве республики.

В ведомстве добавили, что при возникновении вопросов необходимо дополнительно звонить по номеру +7(8772)57-99-64. А за консультацией профильных медиков нужно звонить в прикрепленные поликлиники.