Минздрав Адыгеи объяснил проблему с записью к врачу через контакт-центр

Горячая линия работает в штатном режиме

В минздрав Адыгеи пожаловалась местная жительница, женщина рассказала о проблеме с записью к врачу через контакт-центр «122» и переадресацией звонка на линию «122» Краснодарского края. В ведомстве объяснили, с чем может быть связана такая ситуация.

- Контакт-центр «122» в Республике Адыгея работает в штатном режиме. Переадресации могут подлежать номера телефонов операторов сотовой связи Краснодарского края, - пояснили в минздраве республики.

В ведомстве добавили, что при возникновении вопросов необходимо дополнительно звонить по номеру +7(8772)57-99-64. А за консультацией профильных медиков нужно звонить в прикрепленные поликлиники.