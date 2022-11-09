В Сочи 9 ноября потеплеет до +18 градусов

На курорте будет безветренно и солнечно. Фото: Евгения ХИЛЬКО

В Краснодарском крае на Черноморском побережье столбики термометров поднимутся до +18 градусов. В Сочи потеплеет уже 9 ноября. На курорте будет безветренно и солнечно.

- Сегодня днем ожидается переменная облачность, +15...18 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью малооблачная погода, температура +11...13 градусов. Давление немного выше нормы, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЦГМС.

А в Краснодарском крае будет переменная облачность, местами туман. В Новороссийске порывы ветра могут достигать 18 м/с.