Более 800 работников соцсферы Кубани получили по 1 млн рублей

848 работников соцсферы деньги уже получили, еще более 50 получат до конца года. Фото: администрация региона

На Кубани не менее 800 работники соцсферы получили по 1 млн рублей с начала 2022 года. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Эти средства можно использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке. Мера оказалась востребованной. Поступило много заявок. 848 работников соцсферы деньги уже получили, еще более 50 получат до конца года, – заявил Вениамин Кондратьев.

К слову, субсидию планируют продолжать выплачивать и в 2023 году. Ее предоставят 900 соцработникам Кубани.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", паво на выплату имеют те работники, у которых нет собственного жилья. Или же если площадь не превышает 10 квадратных метров на одного члена семьи.