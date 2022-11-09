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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 6:28

Умер бывший руководитель кубанского Роспотребнадзора Валерий Клиндухов

Он ушел из жизни 8 ноября
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Валерий Клиндухов

Валерий Клиндухов

Стало известно о смерти бывшего главы Роспотребнадзора Краснодарского края Валерия Клиндухова. Валерий Павлович ушел из жизни 8 ноября после тяжелой продолжительной болезни. Похороны состоятся сегодня, 9 ноября.

Валерий Клиндухов возглавил кубанский Роспотребнадзор в марте 2005 года. Заслуженный врач проработал в должности до 2016 года. Занимал активную жизненную позицию. Во время Олимпийских игр в Сочи главный санитарный врач даже принял участие в эстафете олимпийского огня.

Редакция выражает соболезнования родным и близким в связи со смертью Валерия Павловича Клиндухова.