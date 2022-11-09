На Кубани завершили обучение юных поисковиков

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае в течение года юные поисковики участвовали в различных мероприятиях. В ноябре обучение подошло к концу.

- Юные поисковики проходили обучающие семинары, участвовали в автопробеге «Небо Кубани» и масштабной экспедиции «Битва за Кавказ», ходили по местам Боевой славы и многое другое, – отметил заместитель главы Краснодарского края Александр Власов.

Заключительные мероприятия прошли в станице Старокорсунской. В них приняли участие воспитанники пяти школьных поисковых отрядов из Краснодара и Курганинского района. Ребята обсудили вопросы сбора и отправки помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции, и результаты реализации грантового проекта.

Все юные поисковики, прошедшие обучение, получили соответствующие сертификаты.