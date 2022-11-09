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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:49

Сочи стал самым популярным направлением для отдыха перед новогодними праздниками

Курорт оказался на первом месте в топ-3
Ангелина НАЗАРЧУК
На первом месте оказался Сочи, второе и третье поделили Санкт-Петербург и Москва

На первом месте оказался Сочи, второе и третье поделили Санкт-Петербург и Москва

Фото: Олег УМАРОВ

Сочи занял первое место по популярности выбора для отдыха перед новогодними праздниками. На сегодняшний день курорт пользуется высоким спросом среди россиян.

- На первом месте оказался Сочи, второе и третье поделили Санкт-Петербург и Москва, - рассказали туроператоры.

К слову, в топ-10 также попали Ялта, Гагра и Калининград. А вот среди «непляжных» городов спросом пользуются Кисловодск, Махачкала и Минск.