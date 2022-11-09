На Кубани планируют собрать рекордные 2,4 млн тонн кукурузы

В Краснодарском крае 2022 год выдался урожайным

В Краснодарском крае завершается уборка кукурузы. Аграрии идут на рекордный урожай. Об этом в эфире радио «КП» - Краснодар» рассказал замминистра сельского хозяйства региона Михаил Тимофеев.

- В этом году на Кубани хорошие показатели по кукурузе. Урожайность составила 57 ц/га. Для сравнения, в прошлом году было 49. Планируется собрать рекордные 2,4 млн тонн кукурузы, - сказал Тимофеев.

Кроме этого, замминистра сельского хозяйства добавил, что урожайность винограда в этом году составляет 120 ц/га. При том что больше 100 ц/га в регионе никогда еще не собирали.

Полное интервью с Михаилом Тимофеевым можно прочитать по ссылке на сайте.