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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:58

В Сочи застрявшего на скале мужчину снимали спасатели

Турист хотел посмотреть на развалины древнего храма
Ангелина НАЗАРЧУК
Мужчина не мог самостоятельно ни спуститься, ни подняться.

Мужчина не мог самостоятельно ни спуститься, ни подняться.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасателям Сочи 8 ноября в 15:00 часов позвонил мужчина и сообщил, что находится на скале рядом с рекой Глубокий Яр. Мужчина не мог самостоятельно ни спуститься, ни подняться.

- К нему на помощь выехала дежурная смена спасателей Краснополянского подразделения, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Турист хотел посмотреть на развалины древнего храма, который находится недалеко от водопада Пасть Дракона. Однако рядом с храмом мужчина обратил внимание на тропу. Дорожка уходила в сторону, и он решил прогуляться по ней.

- Через некоторое время мужчина обратил внимание, что тропа закончилась и вывела его на крутой склон, по которому было невозможно дальше продолжать свой путь, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Тогда 56-летний житель Московской области принял решение остановиться в безопасном месте. К счастью, туристу удалось дозвониться спасателям.

Сотрудникам МЧС пришлось использовать альпинистское снаряжение, для того чтобы эвакуировать мужчину. Скалолаза сопроводили до служебного автомобиля и довезли до ближайшей автобусной остановки. Медицинская помощь ему не потребовалась.