В Сочи застрявшего на скале мужчину снимали спасатели

Мужчина не мог самостоятельно ни спуститься, ни подняться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спасателям Сочи 8 ноября в 15:00 часов позвонил мужчина и сообщил, что находится на скале рядом с рекой Глубокий Яр. Мужчина не мог самостоятельно ни спуститься, ни подняться.

- К нему на помощь выехала дежурная смена спасателей Краснополянского подразделения, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Турист хотел посмотреть на развалины древнего храма, который находится недалеко от водопада Пасть Дракона. Однако рядом с храмом мужчина обратил внимание на тропу. Дорожка уходила в сторону, и он решил прогуляться по ней.

- Через некоторое время мужчина обратил внимание, что тропа закончилась и вывела его на крутой склон, по которому было невозможно дальше продолжать свой путь, - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Тогда 56-летний житель Московской области принял решение остановиться в безопасном месте. К счастью, туристу удалось дозвониться спасателям.

Сотрудникам МЧС пришлось использовать альпинистское снаряжение, для того чтобы эвакуировать мужчину. Скалолаза сопроводили до служебного автомобиля и довезли до ближайшей автобусной остановки. Медицинская помощь ему не потребовалась.