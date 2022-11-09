Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 7:12

Небывалый урожай сои собрали аграрии Кубани в 2022 году

Уборка подходит к завершающему этапу
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рекордные урожаи получили аграрии на Кубани в 2022 году

Рекордные урожаи получили аграрии на Кубани в 2022 году

Небывалый урожай сои собрали в этом году аграрии Краснодарского края. Уже намолочено 400 тысяч тонн этой сельхозкультуры - больше чем на 20% прошлого года. Об этом в эфире радио «КП» - Краснодар» рассказал замминистра сельского хозяйства региона Михаил Тимофеев.

- В 2021 году урожайность сои держалась на уровне 17,1 центнера с гектара. А в этом увеличилась до 23,2 центнера с гектара, - отметил Тимофеев.

В регионе поля засеивают преимущественно отечественными сортами сои. От общей площади их доля составила 80%.

Кроме этого, министр сельского хозяйства добавил, что на Кубани культивируют и такую культуру, как рапс. В прошлом году посеяли 70 тысяч гектаров, в этом - уже 80 тысяч. И также получили неплохой урожай.

Полное интервью с Михаилом Тимофеевым можно прочитать по ссылке на сайте.