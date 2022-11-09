Небывалый урожай сои собрали аграрии Кубани в 2022 году

Рекордные урожаи получили аграрии на Кубани в 2022 году

Небывалый урожай сои собрали в этом году аграрии Краснодарского края. Уже намолочено 400 тысяч тонн этой сельхозкультуры - больше чем на 20% прошлого года. Об этом в эфире радио «КП» - Краснодар» рассказал замминистра сельского хозяйства региона Михаил Тимофеев.

- В 2021 году урожайность сои держалась на уровне 17,1 центнера с гектара. А в этом увеличилась до 23,2 центнера с гектара, - отметил Тимофеев.

В регионе поля засеивают преимущественно отечественными сортами сои. От общей площади их доля составила 80%.

Кроме этого, министр сельского хозяйства добавил, что на Кубани культивируют и такую культуру, как рапс. В прошлом году посеяли 70 тысяч гектаров, в этом - уже 80 тысяч. И также получили неплохой урожай.

Полное интервью с Михаилом Тимофеевым можно прочитать по ссылке на сайте.