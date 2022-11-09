Батумское шоссе в Сочи отремонтируют до декабря 2022 года

Фото: ФКУ «Черноморье»

Участок трассы А-147 в Сочи отремонтируют до декабря 2022 года. Работы уже подходят к завершению.

- До конца текущей недели федеральные дорожники закончат ремонтные работы и укладку асфальта на Батумском шоссе и начнут работы на другой стороне дороги. Реверсивная схема движения будет изменена. Там планируется только замена слоев асфальтобетона, и это не займет много времени. До конца ноября планирует завершить все работы на участке и запустить движение автомобилей в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

Ремонт дороги здесь начался после курортного сезона только 1 октября. Всего на участке было заглублено 110 буронабивных свай от 12 до 14 метров длиной, объединенных в 10 ростверков, а также сооружена подпорная стена длиной 120 метров.

Кроме этого, с 5 октября дорожники обновляют отрезок вблизи поселка Вардане. Это протяженный и сложный участок. На нем восстановят системы водоотведения и приведут в нормативное состояние проезжую часть. Всего планируется заменить порядка 5 км водоотводных лотков и водопропускных труб. Кроме того, будут отремонтированы подпорные стены, восстановлены бортовой камень и покрытие тротуаров, частично заменено основание и на всем протяжении – покрытие дорожной одежды, обновлены элементы обустройства, добавили в ФКУ «Черноморье».

На въезде в поселок Вардане со стороны Джубги продолжается укладка асфальта. Рабочие снимают старое покрытие, укрепляют основание асфальтобетоногранулятом, смешанным с цементом, и укладывают новые слои дорожной одежды. Работы на всем ремонтном участке ведутся в круглосуточном режиме. На сегодня выполнено уже 10%, работы завершатся в 2023 году.