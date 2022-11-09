В Краснодарском крае производят четверть всего сахара в России

Кубань обеспечивает сахаром многие регионы страны

На Кубани производят четверть всего сахара в стране. В этом году планируется выпустить 1,2 млн тонн «сладкого золота».

- Сейчас в Краснодарском крае работают 14 заводов, которые еще несколько лет назад простаивали. -Благодаря привлечению инвестиций все были восстановлены. Знаете, буквально несколько лет назад под сахарную свеклу отводилось больше 200 тысяч гектаров. Но ее урожай был ниже, чем сейчас, когда мы засеваем ею 188 тысяч гектаров, - сообщил в эфире радио «КП» - Краснодар» рассказал замминистра сельского хозяйства региона Михаил Тимофеев.

Замглавы минсельхоза добавил, что свекла - это рентабельная культура. Сейчас в регионе работают над тем, чтобы создать свою семенную базу. В этом году уже заложили 200 гектаров семенников сахарной свеклы и к 2024-2026 году выйдем на собственный посадочный материал.

А вот с техникой есть проблемы. Подробнее в интервью с Михаилом Тимофеевым по ссылке на сайте.