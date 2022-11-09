Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 8:00

Подачу воды жителям трех районов Сочи восстановили после аварии

Работы завершили раньше времени
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы завершили раньше времени

Работы завершили раньше времени

Специалисты водоканала восстановили подачу воды в шесть микрорайонов Сочи. Работники устранили аварию на 24 часа раньше озвученного времени. Ресурс беспрепятственно поступает во все дома жителей Адлерского, Хостинского и Центрального районов с раннего утра.

- Накануне вечером в Адлере проводились крупные ремонтные работы по восстановлению стратегически важного для местного населения водовода на улице Орбитовская, - напомнили в пресс-службе сочинского водоканала.

Во время ремонтных работ специалисты выявили повреждение водопровода на улице Белых Акаций.

Водоснабжение в данный момент полностью восстановлено у жителей Адлера, Кудепсты, Мацесты, Хосты и Бытхи, в микрорайоне Светлана, села Раздольное и ЖК «Министерские озера».