Подачу воды жителям трех районов Сочи восстановили после аварии

Работы завершили раньше времени

Специалисты водоканала восстановили подачу воды в шесть микрорайонов Сочи. Работники устранили аварию на 24 часа раньше озвученного времени. Ресурс беспрепятственно поступает во все дома жителей Адлерского, Хостинского и Центрального районов с раннего утра.

- Накануне вечером в Адлере проводились крупные ремонтные работы по восстановлению стратегически важного для местного населения водовода на улице Орбитовская, - напомнили в пресс-службе сочинского водоканала.

Во время ремонтных работ специалисты выявили повреждение водопровода на улице Белых Акаций.

Водоснабжение в данный момент полностью восстановлено у жителей Адлера, Кудепсты, Мацесты, Хосты и Бытхи, в микрорайоне Светлана, села Раздольное и ЖК «Министерские озера».