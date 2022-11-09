Аграрии Кубани испытали проблемы с покупкой импортных запчастей на сельхозтехнику

О проблемах аграриев в условиях санкций Фото: Алексей ФОКИН

В Краснодарском крае аграрии в условиях санкций столкнулись с проблемой покупки импортной сельхозтехники и запчастей. В эфире радио «КП» - Краснодар» замминистра сельского хозяйства региона Михаил Тимофеев рассказал, как выходили из ситуации фермеры.

- Все свеклоуборочные комбайны заграничного производства и очень дорогие. Нам нужно думать о собственном производстве качественной сельхозтехники. С комплектующими на комбайны и тракторы также возникали проблемы. Отечественных аналогов импортной уборочной технике нет. Дилерские центры располагали каким-то запасом, и это очень выручило. Помог параллельный импорт через другие страны. По времени это проигрыш, но благодаря такому сотрудничеству у нас все получалось. Это удлинение цепочки по времени, но - лучше через неделю починить технику, чем никак, - пояснил Тимофеев.

Замглавы минсельхоза добавил, что отечественная промышленность не стоит на месте. Производство необходимых деталей пообещали наладить в стране в ближайшее время.

Полное интервью с Михаилом Тимофеевым о рекордном урожае в Краснодарском крае можно прочитать по ссылке на сайте.