На Кубани до конца года построят пять школ

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На планерном совещании под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева обсудили вопрос строительства школ и детских садов.

Глава Кубани отметил, что строительство социальных объектов повышает качество жизни населения, а также является показателем стабильности. Одновременно в регионе строятся 36 школ и 27 детских садов. Губернатор подчеркнул, что подобных темпов еще не было.

В этом году в эксплуатацию сданы 11 общеобразовательных учреждений. Планируется, что до конца года откроются еще пять. По одной в Анапе, Кущевском и Динском районах и две – в Новороссийске.

Кроме того Вениамин Кондратьев остановился на проблеме нехватки мест в детских садах. Он подчеркнул, что ее необходимо решать путем ускорения темпов строительства дошкольных учреждений.

В этом году, сообщил заместитель главы Кубани Евгений Наумов, открыли девять дошкольных учреждений, еще четыре выкупили у застройщиков.

Согласно планам, до конца года начнут работать еще два детсада в Краснодаре, рассчитанных на 510 мест. Сдачу еще трех дошкольных учреждений на 700 мест из-за опасности срыва сроков перенесли на следующий год, добавил Евгений Наумов. Они появятся в Славянске-на-Кубани, Анапе и Курганинске.

– В следующем году важно достроить 15 школ почти на 12,9 тысяч мест и 21 детский сад на 4 тысячи мест. Ход работ на объектах необходимо держать на строгом контроле, чтобы завершить каждый в установленные сроки, – поставил планы Вениамин Кондратьев.