Две общественные территории обновят в Темрюкском районе Кубани до конца 2022 года Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Две общественные территории обновят в Темрюкском районе Кубани до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Одну из общественных зон благоустраивают в станице Голубицкой. Специалисты уже уложили тротуарную плитку, заасфальтировали дорогу, установили детскую и спортивную площадки, заменили освещение и подключили систему автоматического полива. В настоящее время территорию озеленяют и устанавливают здесь ограждение детской площадки.

В Темрюке обновляют парк им. Куемжиева на пересечении улиц Ленина и Горького. Здесь благоустраивают 4,3 тысячи квадратных метров.

Сейчас оба объекта уже готовы более чем на 90%. Завершить благоустройство планируют до конца 2022 года.

- Участие в нацпроекте «Жилье и городская среда» - отличная возможность для муниципалитетов благоустроить зеленые зоны, создать современный облик городов и станиц, повысить качество жизни людей. В этом году приведем в порядок свыше 200 территорий, - отметил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Прошунин.