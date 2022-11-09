Школьникам вручили дипломы, подарки и денежные призы от спонсоров Фото: admkrai.krasnodar.ru

Школьники Кубани победили на Всероссийской олимпиаде по 3D-технологиям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На финал олимпиады приехали участники более чем из 40 регионов страны. Два дня школьники выполняли задания по разработке трехмерных моделей и прототипов объектов «умных» городов, подготавливали макеты с применением 3D-технологий.

По итогам олимпиады победителями среди учащихся 7-8 классов стали Олег Зайцев и Арина Ушакова из Геленджика. Ребят наградили в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого в рамках Первого Всероссийского форума по импортоопережающим и 3D-технологиям.

- Победителям и призерам VII Всероссийской олимпиады среди школьников по 3D-технологиям вручили дипломы, подарки и денежные призы от спонсоров, - рассказали в пресс-службе региональной администрации.