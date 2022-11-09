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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:47

В Сочи появится единый прогулочный маршрут от Мацесты до центра города

Об этом сообщил мэр Сочи в своем telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Архитекторы построят пешеходный мост в форме ажурного листа через реку Сочи. Фото: администрация города

Архитекторы построят пешеходный мост в форме ажурного листа через реку Сочи. Фото: администрация города

В Сочи планируют создать единый прогулочный маршрут от Мацесты до Центрального района города. Пешеходный маршрут будет протяженностью 15 километров.

- Масштабный проект, который мы разработали вместе с сочинцами, архитекторами и историками. Шаг за шагом мы создадим уникальное единое пространство для прогулок, отдыха и спорта на главном курорте страны, - написал в своем telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, архитекторы планируют разбить путь на 10 отрезков. Каждую территорию будут благоустраивать отдельно, но в общей стилистике. Появится и новая достопримечательность. Архитекторы построят пешеходный мост в форме ажурного листа через реку Сочи.